Автоэксперты дали советы по покупке зимних шин

При выборе зимней резины следует отдавать предпочтение новым шипованным шинам. Не следует покупать модели китайской резины, которые появились на рынке недавно, поскольку они очень плохо балансируются. Об этом NEWS.ru заявил главред портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев. Лучше совсем отказаться от покупки подержанной резины, поскольку неизвестно, как эти шины хранились, считает главный редактор «Авторевю» Леонид Голованов.

По словам Архиреева, при покупке новой резины следует ориентироваться на непредвзятые тесты автомобильных журналов. Также следует смотреть на цену: чем она меньше, тем резина будет хуже. Эксперт считает, что лучше отдать предпочтение шипованным шинам, чем «липучке».

С учётом разнообразных погодных условий зимой всё-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца липучки и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина, — рассказал специалист.

Голованов считает, что шипованные шины следует выбирать тем автолюбителям, которые выезжают за пределы крупных городов, в противном случае можно покупать «липучку». При этом нешипованных шин существует два вида: европейские и скандинавские, и при покупке автовладельцам следует учитывать условия эксплуатации.

Европейские больше рассчитаны на асфальт, а скандинавские — на укатанный снег, — отметил журналист.

Автолюбителям не следует покупать китайские модели резины, если они появились недавно. У китайских производителей есть хорошие шины средней ценовой категории, которые представлены на российском рынке уже 5–7 лет. У более новых моделей существуют проблемы в балансировке, рассказал Архиреев.

Приходится очень много грузиков навешивать на эти шины при шиномонтаже, и в плане износостойкости [они не очень]. До сих пор нередки случаи, когда эта шина трескается после одного сезона использования, — пояснил эксперт.

Он призвал не рассматривать для покупки рынок подержанных шин. Но если вариантов нет, то лучше не покупать шину старше шести лет.

Либо мы смотрим на пробег шины, но никто не скажет, сколько она отъездила моточасов, второй показатель — это дата выпуска этой шины. И неважно, сколько эта шина проехала, может, она на складе лежала шесть лет. На такие шины точно не стоит обращать внимание, потому что они теряют свои свойства от времени: резина ссыхается, теряет свои качества, шипы с большей вероятностью будут вылетать оттуда, — добавил главред «Автоброкер клуба».

Леонид Голованов также выступает категорически против покупки подержанной зимней резины, поскольку при этом никто не сможет дать покупателю никакой гарантии. Он считает, что лучше поднакопить на новый комплект шин.

Мне кажется, что подержанные шины не стоит покупать совсем, потому что у вас нет никакой гарантии, как они хранились, сколько им лет. <...> Я категорически против покупки подержанных зимних шин, — отметил журналист.

Ранее стало известно, что зимние шины в России подорожали на 25% ещё до начала сезона. В сегменте дешёвой резины может наблюдаться дефицит. Основными причинами удорожания стали рост цен на сырьё, издержки производств и система маркировки.