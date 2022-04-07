Автоэксперт посоветовал использовать против угонщиков механические средства

Для защиты от угона автомобиля стоит дополнительно использовать механические устройства, посоветовал автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с «Народными Новостями». Это блокировка педали, блокировка рычага коробки и подобные механизмы.

Очень важным фактором, препятствующим угону, являются механические дополнительные устройства, такие как блокировка педали, блокировка рычага коробки и так далее. Эти средства укомплектованы замками, поэтому велика вероятность, что угонщики просто переключатся на другой автомобиль, — сказал Кадаков.

Он также порекомендовал подключать электронные средства с двухсторонней связью, чтобы всегда можно было проверить состояние автомобиля. И, конечно, застраховать машину, чтобы в случае угона получить деньги.

Ранее представители страховых компаний предупредили о грядущем росте автоугонов в России на фоне запрета поставок на импортные машины и запчастей к ним. Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина считает, что количество угонов может увеличиться в сегменте наиболее востребованных моделей и марок машин. Поэтому включение в страховой полис риска «хищение» сейчас актуален как никогда.