Названы самые угоняемые марки машин в России Автоэксперт Кадаков: LADA, KIA и Hyundai угоняют, чтобы разобрать на запчасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России чаще всего угоняют автомобили, которые популярны в том или ином сегменте, из относительно доступных машин это LADA, KIA и Hyundai, сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. Такие авто разбирают на запчасти, а более дорогие угоняют, чтобы переделать документы и перепродать, рассказал он в беседе с «Радио 1».

Если мы говорим об относительно доступных машинах, то это LADA, некоторые модели KIA, Hyundai. В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами. Сейчас пошла такая волна, некий всплеск уже есть. Его предсказывали ещё в марте, я об этом говорил не раз, так оно и случилось, — прокомментировал эксперт.

Кадаков предупредил, что если ситуация на рынке не изменится, число угонов будет расти. Чтобы обезопасить себя, нужно застраховать автомобиль. Если он угоняемый, есть смысл переоформить полисы КАСКО на более крупную страховую сумму, если с момента их оформления цена на машину значительно поднялась. Также можно установить противоугонные системы, причем как электронные, так и металлические, посоветовал специалист.

В МВД заявили о снижении в первые месяцы 2022 года числа краж машин и автоугонов на 21% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что на сегодняшний день ситуация с запчастями стабильная, но со временем она может ухудшиться.