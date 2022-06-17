МВД сообщило о снижении числа автоугонов

МВД сообщило о снижении в первые месяцы 2022 года числа краж машин и автоугонов. Прогнозы страховщиков о росте угонов авто на запчасти на фоне ухода зарубежных производителей пока не подтвердились, пишет «Коммерсант».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом число краж и автоугонов снизилось на 21% и 9,7% соответственно. Эти данные подтверждает Всероссийский союз страховщиков, хотя в апреле фиксировался небольшой всплеск хищения машин. Эксперты считают, что на сегодня ситуация с запчастями стабильная, но со временем может ухудшиться.

В антирейтинге по угону автомобилей лидируют Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области и Санкт-Петербург. Из данных МВД следует, что порой автомобили действительно угоняют для разбора на запчасти, но массовыми такие случаи пока не становятся.

Из-за крушения логистических цепочек и сворачивания производств зарубежными автоконцернами Россия может вернуться в реальность 1930-х годов, когда похитители часто «свинчивали» с машин дефицитные колёса, дворники и другие детали. Учитывая, что за девять десятилетий автопарк многократно увеличился, масштабы распространения такого криминального явления можно легко представить, если государство и заинтересованные стороны не усилят контроль в этой сфере. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.