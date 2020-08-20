Авокадо стало самым популярным фруктом в Москве и Петербурге

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Авокадо в июле возглавило рейтинг самых популярных фруктов среди жителей российских мегаполисов, составленный одним из сервисов экспресс-доставки.

Согласно проведённому исследованию, до июля самым популярным фруктом был банан. В середине лета он опустился на третье место. Вторую строчку рейтинга популярных фруктов и ягод занимает черешня.

Рост спроса на авокадо, особенно среди молодёжи, — следствие тренда на здоровый образ жизни, который начался в России лет пять назад, а в условиях пандемии усилился, — заявила врач-диетолог, специалист по питанию Анна Ивашкевич.

По её словам, авокадо является одним из важнейших компонентов здорового рациона, так как оно богато жирными кислотами, глутатионом, карнитином, магнием, калием, витамином К и витамином Е. Этот фрукт отлично подходит вегетарианцам, так как в нём присутствуют жирорастворимые витамины, содержащиеся преимущественно в продуктах животного происхождения. При этом не рекомендуется употреблять более одного плода в день.

На четвёртом месте расположилось манго, на пятом — клубника. В первую десятку также вошли лимоны, голубика, нектарин, лайм и персик. По данным сервиса, в Москве чаще заказывают фрукты и ягоды, чем в Санкт-Петербурге: продукты этой категории присутствуют в 16% заказов москвичей против 13% заказов петербуржцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать качественные яблоки. В ведомстве сообщили, что плоды должны быть ровными, без вмятин и пятен. Яблоки следует мыть в горячей воде, так как фрукты обрабатывают воском.