Атмосферное давление в Москве 1 сентября превысит норму

https://static.news.ru/photo/e2480200-ec18-11ea-90d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 1 сентября, на территории Москвы ожидается высокое атмосферное давление, показатели которого не соответствуют норме. Об этом журналистам рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, воздух в столице прогреется до 22 градусов тепла. В целом погода в городе ожидается облачная с прояснениями, но без существенных осадков.

В Москве — плюс 20–22, по области — плюс 18–23. Атмосферное давление к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба. Данные показатели превышают норму, — цитирует Леуса РИА Новости.

Ведущий сотрудник «Фобоса» также подчеркнул, что в столице ожидается северный, северо-западный ветер. Его скорость — 4–9 метров в секунду с отдельными порывами до 10–12 метров в секунду.

Как писал NEWS.ru ранее, «бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.