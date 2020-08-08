Астролог назвала самые обидчивые знаки зодиака

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Представители некоторых знаков зодиака больше других склонны долго обижаться и не отпускать ситуацию, или даже мстить, рассказала писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд.

По словам писательницы, скорпионы никогда не забывают, как их оскорбили или унизили. Эксперт посоветовала вспомнить, какими страстными бывают скорпионы и представить, как их чувства трансформируются в направленную на обидчика негативную энергию. При этом делать вид, что скорпион всё неправильно понял, бесполезно, так как они ненавидят лжецов, пишет YourTango.

Тельцы также навсегда заносят в свой личный «чёрный список» тех, кто был к ним несправедлив, козерогам сложно простить, если их выставили в дурном свете перед начальством или другими людьми, а львы предпочитают просто исключить из своего окружения обидчика, но добиться их прощения всё же можно.

Овны не склонны скрывать, что обиделись, но, при отсутствии попыток загладить вину, простить не могут. Уравновешенные весы, как правило, держат переживания в себе и ненавидят конфликты, но могут отомстить, не вступая в открытое противостояние, например, сломать какую-то вещь обидчика.

Остальные знаки, как утверждает Шенвальд, тоже могут обижаться, но быстро отпускают ситуацию.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко оценила влияние гороскопов на сознание людей. По её мнению, когда человек настраивает себя на какой-то негативный прогноз, то у него обязательно произойдёт что-то плохое.