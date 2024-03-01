Аргентина выдала России обвиняемую в хищении 150 млн рублей женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка Людмила Авдюхина, находившаяся в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края, экстрадирована из Аргентины на родину, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что сотрудники Интерпола забрали женщину из аэропорта.

Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, — рассказала собеседница агентства.

Волк известила, что в 2022 году разыскиваемая была руководителем риелторского агентства в Барнауле. По версии следствия, у покупателей недвижимости она забирала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам.

Ранее организованную группу расхитителей, действовавшую Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Минобороны России. Сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов «мертвые души» в количестве 82 человек. На них было выписано более 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержанных арестовали.

В марте 2023 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал президенту РФ Владимиру Путину о хищении 100 млн рублей из средств программы «Пушкинская карта». По словам Чиханчина, жулики наживались на «мертвых душах», якобы пользующихся льготами для молодежи. В этом феврале Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, причастные лица арестованы. Им вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере.