«Везде жулики»: Путин узнал о махинациях с Пушкинской картой В Росфинмониторинге рассказал Путину о воровстве 100 млн рублей из льгот для студентов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о воровстве 100 млн рублей с помощью программы льгот для столичных студентов, доступных по так называемой Пушкинской карте, которая позволяет студентам бесплатно или со скидкой посещать музеи и культурные мероприятия. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, мошенники решили нажиться на «мертвых душах», якобы пользующихся этими услугами.

Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. <...> Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было, — рассказывает директор ведомства.

Чиханчин отметил, что сейчас группа мошенников выявлена и арестована при активном участии ФСБ. Также арестованы их активы. Он добавил, что похожая ситуация случилась и в программе туристического кешбэка.

Что ни сделаешь — везде жулики появляются, — возмутился Путин.

Ранее стало известно, что 14 сотрудников новосибирской мэрии были привлечены к ответственности после проверки на коррупцию со стороны прокуратуры. Еще десять человек уволились до служебных разбирательств. По итогам проверки был усилен контроль за муниципальными служащими в области соблюдения антикоррупционного законодательства.