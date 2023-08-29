«Арестован несправедливо»: Губарев высказался о суде над Стрелковым Губарев назвал несправедливым арест Стрелкова по делу об экстремизме

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Игорь Стрелков

Председатель Клуба рассерженных патриотов Павел Губарев заявил NEWS.ru, что он и его единомышленники крайне не согласны с решением суда об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму. Губарев назвал Стрелкова Героем России, и подчеркнул, что обвиняемый не является врагом России или «каким-то дискредитирующим объектом». При этом он добавил, что критика Стрелкова хоть и была справедливой, но иногда выходила за рамки допустимого.

Мы считаем, что он арестован несправедливо, он этого не заслужил. Стрелков – герой России, он воевал за страну всю свою сознательную жизнь и не является врагом государства, или каким-то дискредитирующем субъектом. <...> Критика Стрелкова была справедливая, хоть иногда она заходила за «красную линию», — сказал собеседник.

Глава клуба выразил надежду, что суд оставит Стрелкова на свободе, поскольку, по его мнению, он фигурант «не жесткой» статьи. Губарев считает, что дело против экс-главы Минобороны ДНР открыли в рамках превентивной меры, чтобы тот «не раздражал информационное пространство» своими публикациями.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

После этого жена силовика Мирослава Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала арест Стрелкова необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными.