Антон Табаков раскрыл секрет творческого долголетия Алисы Фрейндлих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алиса Фрейндлих

Актер Антон Табаков поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которой 8 декабря исполнилось 88 лет, с днем рождения и рассказал, что секрет ее долголетия заключается в таланте и любви к близким, сообщают СМИ. Табаков пожелал артистке всех благ, а также рассказал, что она и его отец — Олег Табаков — всегда симпатизировали друг другу, хотя и не очень дружили.

Желаю здоровья, счастья, терпения и удачи. Я считаю, что секрет долголетия в таланте, любви к своим близким. С Олегом Табаковым, моим отцом, они не сказать, что очень дружили, но всегда симпатизировали друг другу, — рассказал Табаков.

Лия Ахеджакова ранее осталась в восторге от моноспектакля Анатолия Белого, который он дал на израильской сцене. Актриса выказала восхищение в адрес артиста, момент попал в кадр, когда Белый давал интервью признанной в России иноагентом Ирине Шихман. Ахеджакова специально пришла в гримерку к актеру, чтобы выразить свое восхищение его талантом. Она впечатлилась и голосом, и физической формой коллеги по сцене.

До этого Ургант заявил, что не знал о решении режиссера Евгения Кулика не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры». По словам Урганта, решение режиссера сильно нарушило его планы и теперь он «не знает, что делать».