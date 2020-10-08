Аномальное тепло придёт в ЦФО в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/51cc96d6-091f-11eb-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики пообещали жителям ЦФО аномальное тепло в ближайшие несколько дней. Дневная температура в округе ожидается диапазоне от 12 до 21 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы.

Воздух прогреется 8 октября от 14 до 21 градуса, 9 и 10 октября — от 12 до 19 градусов выше нуля, приводит слова главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой ТАСС.

На западе и севере ЦФО тепло будет сопровождаться дождями, на юге — усилением ветра до 16 м/с и грозами. В Москве днём 8 октября ожидается от 18 до 20 градусов тепла. В последующие дни, 9 и 10 октября, воздух в столице прогреется до 15–17 градусов выше нуля.

11 и 12 октября в Москве будет от 13 до 18 градусов тепла. Во вторник в столице вновь может потеплеть до 20 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заморозки, гололёд и пыльные бури ожидаются в регионах России в ближайшие дни. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.