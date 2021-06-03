«Ангарскому маньяку» добавили почти 10 лет колонии за два убийства

https://static.news.ru/photo/2424c2b6-c504-11eb-84a0-96000091f725_660.jpg Михаил Попков Фото: EPA/DMITRY DMITRIYEV/ТАСС

Суд приговорил Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство двух женщин. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Иркутской области.

О данных преступления Попков написал явки с повинной, отбывая два пожизненных срока за серию убийств. Следствием и судом было установлено, что он соверши л оба убийства в 1995 году в Ангарске. С одной жертвой маньяк расправился в лесу неподалеку от автоколонны, а со второй — в районе СНТ «Этилен». Тело одной из женщин не найдено до сих пор.

Суд над Попковым проходил в закрытом режиме. Он полностью признал свою вину, но от последнего слова отказался.

«Ангарский маньяк» совершал преступления в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. Задержали его в 2012-м во Владивостоке. Была доказана его причастность к 81 убийству и трёх покушений на жизнь женщин. Первый раз к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015 году, второй — в 2018-м.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали «поволжского маньяка», на счету которого убийство 32 женщин. Им оказался 38-летний Радик Тагиров.