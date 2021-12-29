Аналитики рассказали, куда ездили россияне в 2021 году

Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные направления для полётов у россиян. Больше всего в течение 2021 года спрос вырос на авиабилеты из Москвы в Нальчик ― на 170%. Второе место — у маршрута в обратную сторону, он стал популярнее на 153%. Также летать чаще стали из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург — востребованность этих авиабилетов возросла на 143%, а в Челябинск из Сочи ― на 127%, привели информацию в RT.

Волгоградцы стали посещать Санкт-Петербург на 119% чаще, а на 114% ― жители Воронежа, говорится в исследовании. Чуть отстаёт по востребованности направление Москва — Курган, здесь рост спроса составил 113%. На 110% популярнее стали рейсы из Краснодара в Ереван.

На 108% в уходящем году чаще летали в Нижний Новгород жители Северной столицы, на 105% вырос спрос на полёты в Петрозаводск из Москвы, рассказали аналитики.

В случае поездок на железнодорожном транспорте максимальный всплеск спроса зафиксирован на маршрутах из Минска в Москву и обратно ― на 330% и 293% соответственно.

На 89% возросло количество поездок из Туапсе в Краснодар и на 77% ― маршруты в обратную сторону.

Также в Сочи из Краснодара и Туапсе на поезде в 2021 году ездили на 49% и 48% активнее, сообщили специалисты сервиса.

Ранее предложение об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы выплаты по программе туристического кешбэка для жителей Дальнего Востока направила в правительство России комиссия госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».