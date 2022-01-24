Альтштейн рассказал, почему россияне не доверяют вакцинам от коронавируса

Часть россиян не доверяет вакцинам от коронавируса из-за слухов, циркулирующих в обществе, а также потому, что не сталкивается с больными, а на улицах «не валяются трупы», заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru. Сомневающихся людей также смущает позиция Запада, которая не признала российские препараты от СOVID-19, добавил специалист.

[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались, — сказал Альтштейн.

Он добавил, что в Сети ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытается набрать себе очки, выступая в СМИ на тему того, какая вакцина опасная, поскольку была разработана в короткие сроки и не прошла сертификацию на Западе.

Здесь же взрослые люди, которые не обязаны вакцинироваться, видят, что болезнь не чума, не валяются трупы вокруг, возникают слухи, что вакцину сделали быстро, [появляются вопросы] надо ли ей доверять? Почему Запад не признаёт нашу вакцину, в чём дело? Поэтому начинаются слухи и рассуждения, в результате взрослые люди, когда речь идёт о таком опасном заболевании, проявляют свои сомнения, — пояснил вирусолог.

По его словам, люди не видят для себя серьёзной опасности в заражении коронавирусной инфекцией, хотя она на самом деле существует. Показатель летальности при распространении вируса «дельта» составлял 3,5%, что считается высоким, однако, для сравнения, при относительно мягких вспышках натуральной оспы он был на уровне 5%, добавил Альтштейн.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что штамм «омикрон» может никак не повлиять на показатели смертности от коронавируса в России, при этом не обязательно будет меньше тяжёлых случаев в абсолютных цифрах.