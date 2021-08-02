Похищенная алтайская школьница сбежала из плена маньяка

В Алтайском крае 12-летняя девочка, пропавшая три дня назад, сама вернулась домой. Она рассказала, что всё это время её удерживал в подвале своего дома местный житель. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошёл в селе Малоенисейское. Школьница 31 июля отправилась на прогулку на велосипеде и пропала. Её искали полиция, волонтёры и местные жители. СКР возбудил уголовное дело.

Поиски велись по берегу реки Бия, поскольку там нашли одежду и мобильный телефон девочки. Были обследованы близлежащие территории и дно реки.

Девочка пришла домой ночью 2 августа. Ей удалось выбраться из подвала, где она была заперта 40-летним мужчиной. Тот пустился в бега.

Полиция составила ориентировку на подозреваемого в похищении ребёнка. В настоящее время идёт сбор доказательств по уголовному делу. Известно, что мужчина в прошлом был судим за хранение и торговлю наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области нашли живым пропавшего накануне шестилетнего мальчика. В его поисках были задействованы более 100 человек и около 30 единиц техники. Местный лесник обнаружил ребёнка примерно в трёх километрах от места жительства.