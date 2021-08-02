Похищенная алтайская школьница сбежала из плена маньяка

В Алтайском крае 12-летняя девочка, пропавшая три дня назад, сама вернулась домой. Она рассказала, что всё это время её удерживал в подвале своего дома местный житель. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Инцидент произошёл в селе Малоенисейское. Школьница 31 июля отправилась на прогулку на велосипеде и пропала. Её искали полиция, волонтёры и местные жители. СКР возбудил уголовное дело.
Поиски велись по берегу реки Бия, поскольку там нашли одежду и мобильный телефон девочки. Были обследованы близлежащие территории и дно реки.
Девочка
Полиция составила ориентировку на подозреваемого в похищении ребёнка. В настоящее время идёт сбор доказательств по уголовному делу. Известно, что мужчина в прошлом был судим за хранение и торговлю наркотиками.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области нашли живым пропавшего накануне шестилетнего мальчика. В его поисках были задействованы более 100 человек и около 30 единиц техники. Местный лесник обнаружил ребёнка примерно в трёх километрах от места жительства.