Альпинисты прокомментировали вывод Генпрокуратуры о судьбе группы Дятлова

https://static.news.ru/photo/9a418544-c3be-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: usolt/twitter.com

Профессиональные альпинисты разошлись во мнениях относительно заявления Генеральной прокуратуры о причинах гибели группы Дятлова. Следователи пришли к выводу, что причиной смерти туристов стала снежная лавина.

Сход лавины и невозможность вернуться в палатку из-за плохой видимости кажется едва ли не единственным логичным объяснением произошедшего в 1959 году, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв.

Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось, — цитирует тренера РБК.

Он отметил, что ночью, при условиях плохой видимости, найти палатку без помощь GPS-приборов сложно, можно даже пройти в нескольких метрах от неё и не увидеть, пояснил Киселёв.

А это лавина, шоковое состояние и они без одежды, — добавил альпинист.

Кроме того, по мнению специалиста, ошибкой группы было решение остаться на лавиноопасном склоне на ночёвку, они могли и вовсе оказаться в палатке под снегом, не имея возможности выбраться.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в целом согласен с тем, что изначальной причиной гибели группы, вероятно, стала лавина и эту теорию можно рассматривать как одну из наиболее вероятных, но не счёл вывод Генпрокуратуры окончательным и достоверным, он назвал его «нагромождением версий и догадок».

Это дело произошло в далёком 1959 году, когда собственно и статистики такой достоверной не было относительно мороза, ветра и видимости. Свидетелей же не сохранилось, все погибли, — пояснил он.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили сегодня. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Как писал NEWS.ru ранее, в общественном фонде памяти группы Игоря Дятлова не согласны с выводами прокуратуры о том, что туристы погибли в уральских горах из-за сошедшей лавины.