Алексея Навального вывезли из омской больницы

https://static.news.ru/photo/48ebcbc4-e40b-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira_Yarmysh/twitter.com

Госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального вывезли за пределы медучреждения.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что его везут в аэропорт, но сделали это втайне от соратников и брата пациента.

Алексея Навального погрузили в автомобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный, Иван Жданов и я были в больнице. Была договорённость, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас, — написала Ярмыш.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа после того, как ему стало плохо на борту следовавшего из Томска самолёта. По одной из версий, он был отравлен, но врачи не подтверждают это. Омское медучреждение дало согласие на перевозку Навального в немецкую клинику. За ним прилетел специально оборудованный самолёт из Германии.

Как писал NEWS.ru ранее, супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке политика, указав, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния.