Улюкаев освободился из колонии по УДО

Обстановка у исправительной колонии № 1 в Твери, где отбывал наказание бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев / Фото АГН «Москва»

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет лишения свободы за получение взятки, вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением, пишет ТАСС. В колонии он провёл почти пять лет.

Улюкаев покинул колонию на чёрном джипе Range Rover, который, по данным источника в правоохранительных органах, принадлежит его близким. Экс-министр не стал общаться с журналистами.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По данным суда, министр хотел получить взятку в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приобретении «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Государственное обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы.

После освобождения экс-министр не сможет занимать государственные должности, связанные с «организационно-распределительными и административными функциями». Кроме того, Улюкаеву назначен штраф в размере 130,4 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили об условно-досрочном освобождении Улюкаева, соответствующее решение было принято 27 апреля. В Кремле освобождение бывшего чиновника комментировать отказались.