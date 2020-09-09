Актёр Ефремов получил первую передачу в СИЗО

https://static.news.ru/photo/592a66c2-f28d-11ea-acc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорённый к восьми годам лишения свободы, получил первую передачу в СИЗО.

Он ни на что не жалуется. Всё его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку, — сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Ранее она рассказала, что актёр хорошо чувствует себя в СИЗО. По словам Литвинович, мужчина относится ко всему произошедшему «философски». Заключённому сделали необходимые при поступлении в изолятор анализы, также он пообщался с психологом. В его камере есть ещё два человека — россиянин и гражданин Белоруссии. Само помещение отремонтировано, в нём имеются обычные телевизор и чайник.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.