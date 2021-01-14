Судьбу тела Путина после его смерти предложили решить РПЦ

https://static.news.ru/photo/aa9e488e-5714-11eb-b0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители общественного движения «Национальный комитет+60» рассказали, как следует поступить с телом президента РФ Владимира Путина после его смерти. Активисты заявили, что останки главы государства должны быть переданы Русской православной церкви (РПЦ).

Они обратились к патриарху Кириллу с требованием направить усилия на «сакрализацию» Путина. По их мнению, грядёт скорое пришествие антихриста в лице одиозного оппозиционера Алексея Навального и президента непременно надо защитить.

Однозначно, на днях он (Навальный. — NEWS.ru) прибудет в Первопрестольную с главной целью — посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом, — говорится в обращении, текст которого приводит «Росбалт».

Авторы письма отмечают, что нимб вокруг живущего президента отображает тайну божественного присутствия в нём. Они убеждены, что необходимо внести «сакральную поправку» в закон о неприкосновенности президента, чтобы Путин был защищён и после смерти. Согласно этой поправке, тело российского лидера после его кончины должно быть передано РПЦ, поскольку «негоже великому правителю упокоиться на мытищинском погосте».

Представляется, Патриарх Кирилл успеет до своего «пенсионного юбилея» решить вопросы и с серебряной ракой, и кувуклией в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге для благоверного Владимира, — заявляют активисты.

Это не первый случай, когда члены «Национального комитета+60» выдвигают РПЦ требования в отношении Владимира Путина. Так, ранее они заявляли о необходимости причислить президента к лику святых, а православное служение дополнить молитвенным обращением к нему. А в апреле 2018 года по случаю 1030-летия крещения Руси они заявили, что патриарх должен дать указание о написании «путинской иконы Богоматери».

Активисты также призвали служителей РПЦ подать личный пример гражданам в борьбе с коронавирусной инфекцией и сделать прививку препаратом «Спутник V». Правда, название они несколько видоизменили, указав, что препарат является «сакральной вакциной «сПУТИНк В». Изначально они предложили назвать вакцину российской разработки «Путинол».

Что касается «антихриста Навального», то, как писал NEWS.ru, оппозиционер заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Об этом он рассказал в социальной сети. По его словам, он никуда не уезжал, так как оказался в Германии «в реанимационной коробке».

Общественное движение «Национальный комитет+60» было создано в Санкт-Петербурге в 2012 году по случаю 60-летнего юбилея Владимира Путина. Однако после празднования организация не была распущена и продолжила действовать, продвигая идею сакрализации Путина и его власти.