Активисты заметили указатели на украинском языке в новом регионе Глава ВР Резяпов: указатели в Херсонской области остались на украинском языке

Дорожные указатели на подконтрольных РФ территориях Херсонской области до сих пор на украинском языке, заявил NEWS.ru руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов. По его словам, это затрудняет ориентацию для жителей и волонтеров, привозящих гуманитарную помощь.

Волонтеры и активисты «Ветеранов России», которые часто передвигаются по дорогам новых регионов России в рамках гуманитарных миссий и работы по поддержке ветеранов СВО, обратили внимание на проблему с дорожными указателями в Херсонской области. На сегодняшний день значительная часть указателей и табличек, в особенности в Скадовском районе, выполнена исключительно на украинском языке. Такая ситуация затрудняет ориентацию для многих жителей и гостей региона, а также для участников движения, прибывающих с гуманитарной помощью, — заявил Резяпов.

Он уточнил, что «Ветераны России» направили официальное обращение к губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо с просьбой рассмотреть вопрос о добавлении надписей на русском языке. При этом, отметил глава «ВР», предлагается сохранить дублирование на украинском языке при необходимости.

Считаем принципиально важным, чтобы государственный язык России — русский — был основным на таких табличках. Это вопрос не только удобства, но и справедливости, — добавил Резяпов.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть упоминание русского языка из конституции страны. По ее словам, необходимо «устранить символическое неравенство в законодательстве».