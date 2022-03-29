Аксёнов: жители освобождённых городов Украины готовы получить паспорта РФ

Значительная часть жителей из освобождённых в ходе спецоперации регионов Украины заявили о готовности получить российские паспорта. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире канала «Соловьев Live». По его словам, знакомые со всех регионов Украины звонят ему и интересуются, когда будут выдавать российские документы.

Ощущение такое — в значительной части в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причём немедленно. Я не говорю о политических решениях. Я говорю о готовности людей,— рассказал Аксёнов.

Как отметил глава региона, многие знакомые спрашивают его, когда будут выдавать российские паспорта.

Он также подчеркнул, что сейчас на Украине начинает спадать действие пропаганды, которая долгие годы разобщала народы и сеяла ненависть.

Глава Крыма ранее поддержал лидера ЛНР Леонида Пасечника, сообщившего, что в республике может состояться референдум по вступлению в состав Российской Федерации. Аксёнов выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет.