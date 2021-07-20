Аксёнов заявил о риске закрытия турсезона в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что туристический сезон на территории полуострова может быть закрыт, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Его слова приводит РИА Новости.

Он заметил, что на текущий момент предпосылок к таким действиям властей нет. Тем не менее, если ситуация примет катастрофический характер, туристический сезон может быть закрыт.

Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придётся. Будет тяжело, конечно, но тем не менее, — сказал Аксёнов.

18 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки на полуострове было зафиксировано 409 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое значение является рекордным для Крыма. Предыдущий максимум новых заболевших за сутки составлял 401 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму ужесточат коронавирусные ограничения для детских лагерей и организаций социального обслуживания. Так, лагеря, где менее 95% персонала привились двумя компонентами вакцины, с 1 августа перейдут в закрытый режим работы.