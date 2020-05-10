Академик назвал напрасными опасения насчёт ухудшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e3e210b6-92d0-11ea-b7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые данные о ситуации с коронавирусом в стране говорят о том, что пока заболеваемость удаётся держать на стабильном уровне. Об этом заявил бывший министр здравоохранения РФ, академик РАН Владимир Стародубов.

По его словам, опасения насчёт ухудшения ситуации после майских праздников оказались напрасными.

Наши граждане в первые майские праздники проявили сознательность и не нарушали режим карантина. Подождём ещё пару дней, и, возможно, кривая заболеваемости пойдёт на спад, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, режим карантина зависит не только от граждан, но и от руководителей на местах. Пока всё говорит о том, что в стране всё идёт по более или менее благополучному сценарию.

Ранее как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России стабилизируются. Она надеется, что страна вышла на плато по этому показателю. Вуйнович отметила, что в настоящий момент в РФ самые низкие показатели смертности среди 10 стран с высокой заболеваемостью.