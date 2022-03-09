Air Astana приостановила полёты в ряд российских городов

Air Astana приостановила выполнение полётов из Казахстана в ряд городов России по производственным причинам. В авиакомпании сообщили, что принимают все необходимые меры для устранения проблемы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлма-Аты и Нур-Султана в/из Москву, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в случае успешного разрешения производственных проблем полёты возобновятся уже на следующей неделе.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» прекратила рейсы в Египет и обратно до конца мая 2022 года. Перевозчик также сообщал о приостановке полётов в ОАЭ, Армению и Израиль.

До этого авиакомпания Royal Flight ранее сообщила о прекращении всех международных рейсов. Отмечается, что компания продолжит вывоз российских туристов из-за границы. Пассажиров призвали следить за расписанием вылетов, чтобы не пропустить актуальную информацию по рейсу.