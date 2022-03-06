РИА Новости: российский борт «Уральских авиалиний» задержан в Египте

Российский самолёт «Уральских авиалиний» с туристами на борту был задержан в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за обращения иностранного лизингодателя к властям Египта, сообщают источники РИА Новости. Рейс U6 1886 должен был вылететь в субботу в московский аэропорт Домодедово. Отмечается, что маршрут воздушного судна пролегал через воздушное пространство Кипра.

Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль не выдаёт разрешение на пролёт своей зоны, — рассказал источник агентства.

В настоящее время решается вопрос поиска альтернативного маршрута. Всех путешественников вернули в свои гостиницы. Сообщается, что авиакомпания до этого успешно провела три аналогичных рейса по тому же маршруту.

Авиакомпания Royal Flight ранее сообщила о прекращении всех международных рейсов. На сайте авиаперевозчика указано, что решение вступило в силу с 01:00 мск воскресенья. Также отмечается, что компания продолжит вывоз российских туристов из-за границы. Пассажиров призвали следить за расписанием вылетов, чтобы не пропустить актуальную информацию по рейсу.