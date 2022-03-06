«Уральские авиалинии» отменили полёты в Египет до конца мая

Авиакомпания «Уральские авиалинии» прекратила рейсы в Египет и обратно до конца мая 2022 года. Ранее перевозчик сообщил в Telegram-канале о приостановке полётов в ОАЭ, Армению и Израиль.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» прекращает выполнение рейсов из/в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022, — сказано в письме авиакомпании.

Накануне российский самолёт «Уральских авиалиний» с туристами на борту был задержан в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за обращения иностранного лизингодателя к властям Египта. Рейс U6 1886 должен был вылететь в субботу в московский аэропорт Домодедово. Отмечается, что маршрут пролегал через воздушное пространство Кипра.

В настоящее время решается вопрос поиска альтернативного маршрута. Всех путешественников вернули в гостиницы. Сообщается, что авиакомпания до этого успешно провела три аналогичных рейса по тому же маршруту.

Авиакомпания Royal Flight ранее сообщила о прекращении всех международных рейсов. На сайте авиаперевозчика указано, что решение вступило в силу с 01:00 мск воскресенья. Также отмечается, что компания продолжит вывоз российских туристов из-за границы. Пассажиров призвали следить за расписанием вылетов, чтобы не пропустить актуальную информацию по рейсу.