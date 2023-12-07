«Аэрофлот» предупредил о проблемах с продажей билетов «Аэрофлот»: в системе бронирования билетов произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» затруднена во всех каналах продаж, сообщила пресс-служба перевозчика. При этом отмечается, что система регистрации пассажиров работает штатно.

В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт «Аэрофлота», агенты и др. — NEWS.ru). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое аннулирование дешевых авиабилетов в Таиланд «Аэрофлотом» вызвало интерес Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по Центральному федеральному округу. Ведомство усмотрело в этом нарушение действующего воздушного законодательства.

Дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга в Таиланд появились в продаже в октябре, спустя несколько дней покупателей уведомили об их аннулировании, объяснив опубликование некорректной информации технической ошибкой. В «Аэрофлоте» заявили, что нарушение допустил конкретный сотрудник авиакомпании, заверив, что его вина и умысел в совершении этих действий будут установлены в ходе служебного расследования.