Адвокаты Сафронова посетили его в СИЗО

https://static.news.ru/photo/3b1de8be-cc1a-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ в ближайшее время проведёт с советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым следственные действия, сообщили его адвокаты.

Как сообщает ТАСС, об этом они рассказали после того, как посетили Сафронова в СИЗО.

В ближайшее время следствие проведёт с Сафроновым следственные действия, — цитирует агентство адвоката Олега Елисеева.

Он добавил, что его ещё не уведомили, что это будет: допрос, очная ставка или новый обыск.

Второй адвокат Сафронова, Иван Павлов, заявил, что Сафронов выглядит нормально, существенных жалоб на условия содержания у него нет, его права как заключённого СИЗО в целом соблюдаются. Он добавил, что Сафронов передаёт всем привет и благодарит за поддержку.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.