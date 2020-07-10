Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

https://static.news.ru/photo/9e8eb766-c29c-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Федеральная палата адвокатов (ФПА) привлекла к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые представляют стороны в уголовном деле о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова.

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела, — говорится в сообщении ФПА, передаёт ТАСС.

Представители ФПА заявляли, что адвокаты используют дело Ефремова для самопиара, участвуя в различных телепрограммах и эфирах радиостанций, а также разглашают адвокатскую тайну, которая несовместима с существом их профессии. Отмечается, что защитники должны в любых публичных высказываниях «проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность», а также избегать правового нигилизма, агрессии, розни и нетерпимости.

Вечером 8 июня актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что показала экспертиза, выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee, где протаранил автомобиль Lada курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, по делу о сбыте наркотиков он проходит свидетелем.

Актёра защищает Эльман Пашаев, который три раза лишался статуса адвоката. Мужчина пояснил, что это произошло «из-за оппонентов». Пашаев подчеркнул, что занимается юридической практикой более 20 лет.

Потерпевшими по делу являются два сына Захарова — Виталий и Валерий, гражданская жена Маргарита и брат Виталий. Всех членов семьи, кроме брата Виталия, защищает Александр Добровинский.

Как ранее писал NEWS.ru, подруга Ефремова предположила, что его дочери Вере придётся начать работать, поскольку в семье актёра еще двое несовершеннолетних.