Адвоката журналиста Ивана Сафронова объявили в розыск

Адвоката советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова Ивана Павлова (признан властями РФ иноагентом) объявили в розыск МВД РФ. Это следует из базы данных ведомства, передаёт РИА Новости. Ранее адвокат заявлял, что проходит по делу о разглашении данных предварительного расследования.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе.

При этом сама статья не указана. Однако известно, что в отношении Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»). Как он сам рассказал, обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого он защищает. Адвоката обвиняют в передаче изданию «Ведомости» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

В сентябре юрист покинул Россию и перебрался в Грузию, потому что ему, по его словам, не давали работать.

Накануне Министерство юстиции внесло в список СМИ-иностранных агентов нескольких членов правозащитного объединения «Команда 29», включая экс-руководителя организации Ивана Павлова.

В свою очередь Сафронова недавно заподозрили в сотрудничестве с военной разведкой Японии. Об этом «Интерфаксу» заявил информированный источник. Журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России.