Адвоката Ахильгова вызвали в Центр «Э» после ультиматума активистки Написавшая тысячи доносов женщина потребовала от адвоката не давать интервью СМИ-иноагентам

Адвокат Калой Ахильгов посетил Центр «Э», чтобы прокомментировать донос со стороны активистки Анны Коробковой. Как он написал в своем Telegram-канале, женщина, известная тем, что с начала СВО написала более тысячи доносов, обвинила его в разговоре с журналистами телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). На это она указала в жалобе, направленной в ФСБ. Также о своих действиях она сообщила самому адвокату, направив письмо на электронную почту.

Несколько дней назад на нашу корпоративную почту пришло письмо от Анны Васильевны Коробковой. Не буду цитировать весь текст письма, но суть его заключается в том, что мне и сотрудникам нашего бюро предлагалось отказаться от выступлений в СМИ-иноагентах «в течение пяти суток с момента получения настоящего письма», — пишет Ахильгов.

Кроме того активистка заявила, что уже направила в Минюст все документы, которые позволяют признать Ахильгова иноагентом.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку интервью Алексея Панина у Ксении Собчак на предмет публичного оправдания терроризма. Глава организации Екатерина Мизулина заявила, что актер публично оправдывал терроризм и призывал к развалу России.