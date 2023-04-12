Россиянка объяснила, зачем написала 764 доноса Россиянка призналась, что пишет доносы ради борьбы с грядущей безработицей

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Неизвестная россиянка призналась, что написала 764 доноса ради борьбы с грядущей безработицей, сообщает антрополог Александра Архипова в своем Telegram-канале. Ученая рассказала, что связалась с некоей женщиной, называющей себя «профессиональным неоплачиваемым доносчиком». Она жаловалась и на саму Архипову, и на ее коллег.

В письме россиянка рассказала, что «работает» два через два — смотрит все видео СМИ, признанные иноагентами, и потом сообщает о выступающих там гражданах РФ. Так она пытается создать «атмосферу страха».

За первый год специальной военной операции мной было направлено в электронном виде 764 доноса. <...> В итоге ученые начинают отказываться выступать на том же «Дожде» (внесен Минюстом в список иноагентов). Это ослабляет «Дождь», — объяснила женщина.

Ее главная цель — «сугубо материальная», не допустить, чтобы России пришлось платить репарации. Если до этого дойдет, деньги будут собирать с провинции, уверена неизвестная.

Это значит, в моем городе будет огромная безработица и ее сестра — преступность, так как среди преступников всегда преобладают неработающие. Плюс все резко подорожает, — написала она Архиповой.

Доносительство у нее в крови, дед служил в НКВД, поделилась женщина.

Действительно ли написанное правда, антрополог не знает, но имеет аргументы в пользу того, что некая К. — реальный человек.

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