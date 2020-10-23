Адвокат заявил, что Сноуден старается соблюдать самоизоляцию из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/4e48770e-151e-11eb-b539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henrique Casinhas/Global Look Press

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден старается находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщил адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

По его словам, сейчас Сноуден не посещает общественные места без необходимости, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Как отмечал Кучерена, российское законодательство разрешает выдачу такого документа.

Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство. Сноуден продолжает жить и работать в Москве, откуда дистанционно даёт интервью, выступает на конференциях и семинарах.

В 2019 году в одном из интервью Сноуден признался, что «оказался в ловушке в России» и неодобрительно относится к политике Владимира Путина, которую всегда критиковал.