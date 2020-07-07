Адвокат: защита обжаловала арест Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/d6ad7bf6-c115-11ea-96ed-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова, — передаёт слова Павлова « Интерфакс ».

По словам адвоката, защита посчитала решение суда необоснованным и незаконным и просит его отменить.

Он подчеркнул, что в материалах дела нет обоснования для «столь строгой меры пресечения» и доказательств его причастности к преступлению.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет назначена позднее.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустило пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём — уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». США позднее получили секретные сведения от спецслужб Чехии, считает следствие.

Следователь в ходе заседания подчеркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал ту статью в «Коммерсанте» о продаже истребителей Египту. Очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов, считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать его на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.

Пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили в одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то, что такая акция протеста не требует никаких согласований.

При этом в пресс-службе Роскосмоса отметили, что Сафронов остаётся сотрудником госкорпорации, писал NEWS.ru.