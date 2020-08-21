Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в ФРГ

Адвокат Сталина Гуревич, комментируя транспортировку политика Алексея Навального на лечение в ФРГ, заявила, что это незаконно.
Дело в том, что господин Навальный является подсудимым. Он находится под подпиской о невыезде, — пояснила юрист.
По её словам, вопрос о лечении оппозиционера должен был решаться судьёй. Она возмущена тем, что к лечению политика привлечены иностранные медики. Сам Навальный останется без защиты в немецкой клинике.
Получается, что мы расписались в том, что на территории России нет врачей, которые в состоянии оказывать надлежащую медицинскую помощь, — отметила адвокат.
Кроме того, она выразила недоумение тем, что ранее люди неоднократно умирали в СИЗО, не получив разрешения на медпомощь,
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.
Его близкие с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику и не доверяли российским врачам. Специально оборудованный борт прилетел за Навальным в Омск накануне утром.
Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший транспортировку Алексея Навального из Омска в Берлин, сообщил, что состояние пациента было стабильным во время перелёта, включая набор высоты и посадку.
Врачи уже приступили к диагностике пациента. После прохождения обследований и консультации с семьёй лечащие врачи обещают сообщить о заболевании и дальнейших шагах лечения, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники