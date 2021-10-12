Адвокат узнал о создании «мегадела» против Навального

Следственный комитет объединил пять уголовных дел против оппозиционера Алексея Навального в одно «мегадело». Отдельно осталось только возбуждённое недавно разбирательство по статье о мошенничестве, рассказал в Twitter соратник Навального Иван Жданов со ссылкой на адвоката Навального Владимира Воронина.

Сразу пять уголовных дел объединили в одно большое. И теперь у нас есть какое-то мегадело, — написал политик.

Теперь в рамках одного дела Навального обвиняют в легализации денег и экстремизме. При этом оставшееся отдельно разбирательство Жданов назвал «прямо большим».

В общем, теперь два мегадела и ещё куча каких-то мелких, но даже у мелких есть шанс первыми добежать до суда, — добавил он.

28 сентября Следственный комитет возбудил дело в отношении Навального, а также его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова. Их обвиняют по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 292.1 УК РФ).

Кроме того, возбуждено дело по статье об участии в экстремистском сообществе в отношении соратников Навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимальди, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и «иных лиц». Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией) и штабах Навального (признаны властями РФ запрещёнными).

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что Следственный комитет не уведомил её о возбуждении уголовного дела об экстремизме. Она назвала это безобразием.