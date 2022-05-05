Адвокат Шария рассказала, когда последний раз с ним связывалась Адвокат Шария Гуревич заявила, что последний раз общалась с ним «вчера или позавчера»

Сталина Гуревич / Фото Артем Геодакян/ТАСС

Адвокат украинского блогера Анатолия Шария — Сталина Гуревич — в беседе с NEWS.ru заявила, что ей ничего не известно по поводу информации о задержании журналиста в Испании, а последний раз с ним связывалась «вчера или позавчера». Таким образом она прокомментировала соответствующее сообщение СБУ. Юрист подчеркнула, что постоянно поддерживает контакты с ним через Интернет, но Шарий не всегда ей отвечает «оперативно».

Я с Анатолием всегда на связи, но так как он живёт не в России, у нас связь по Интернету, отвечает он не всегда оперативно. Я ему написала [после информации о задержании], пока он не отвечал, хотя сообщение прочитано. Учитывая то, что он в телеге пишет, думаю, ему просто не до меня, занят скорее всего, — заявила Гуревич.

О задержании Шария в Испании Служба безопасности Украины рассказала 4 мая. Оппозиционера подозревают в госизмене, а также в нарушении равенства прав и свобод человека. Задержать мятежного блогера удалось благодаря «тесному взаимодействию» СБУ с их международными партнёрами, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее Украина объявила оппозиционного политика Анатолия Шария в государственный розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила неявка Шария в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.

В издании «Шарий.net» отметили, что в СБУ защите политика предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать, а также предъявили подозрение. Ходатайство следствия о задержании и аресте Шария будет направлено в Печерский суд.