Адвокат Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, опроверг отправку срочника в Москву.
Непонятно кто, непонятно откуда выложил в сети информацию,что Шамсутдинов в Бутырке находится. Я и второй адвокат Рамиля — Нагиев — не подтверждаем эту информацию, — заявил NEWS.ru Равиль Тугушев.
По его словам, точную информацию о том, прибыл ли Шамсудинов в Москву, он сможет сообщить 5 февраля.
Не исключено,что его ещё этапируют, — подчеркнул адвокат.
5 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Он является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено. Свидетели показали, что Шамсутдинов подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него потерпевшими проходят ещё трое солдат.
Ранее СМИ сообщили, что расстрелявшего сослуживцев под Читой доставили в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, писал NEWS.ru.
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