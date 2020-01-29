https://static.news.ru/photo/7d143ef2-4291-11ea-9255-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, опроверг отправку срочника в Москву.

Непонятно кто, непонятно откуда выложил в сети информацию,что Шамсутдинов в Бутырке находится. Я и второй адвокат Рамиля — Нагиев — не подтверждаем эту информацию, — заявил NEWS.ru Равиль Тугушев.

По его словам, точную информацию о том, прибыл ли Шамсудинов в Москву, он сможет сообщить 5 февраля.

Не исключено,что его ещё этапируют, — подчеркнул адвокат.

5 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Он является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено. Свидетели показали, что Шамсутдинов подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него потерпевшими проходят ещё трое солдат.

Ранее СМИ сообщили, что расстрелявшего сослуживцев под Читой доставили в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, писал NEWS.ru.