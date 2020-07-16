Адвокат рассказала о судьбе искалеченной родными девочки из Ингушетии

https://static.news.ru/photo/6b016db4-c772-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Аиша Ажигова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Состояние восьмилетней ингушской девочки, которой ампутировали руку после избиения родной тётей, постепенно улучшается. Ручка, где была рана после операции, уже зажила.

Она весёлая девочка, собирается в школу, — рассказала адвокат девочки Елена Мисалова.

По словам защитницы, у Аиши Ажиговой осталась психологическая травма. Она впадает в истерику, когда слышит имена своих обидчиков, ей страшно, что её могут снова к ним вернуть. Кроме того, для хорошего будущего девочку сейчас необходимо отдать в коррекционную школу и разработать для нее специальную программу, а также решить множество социальных вопросов, считает Мисалова.

Сейчас ребёнок живет со своей мамой-инвалидом, которая воспитывает ещё четверых детей. Семья живет в основном на пенсию женщины и Аиши.

Как пишет «360», в Ингушетии начался процесс над родственниками Макой Ганиевой и Исой Марзиевым, которые издевались над Аишей. Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью в отношении ребенка с последующим физическим расстройством потерпевшего ребёнка группой лиц. Обвиняемые своей вины не признают. Ганиева признала лишь то, что не сразу поехала с племянницей в больницу, якобы она лишь перевязала рану.

Следующее заседание пройдёт 30 июля.

Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Родственники систематически издевались над ребёнком, сажали на раскалённую плиту, подвешивали, били и лишали еды. Девочку перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Врачи приняли решение об ампутации предплечья правой руки.