Адвокат рассказала о судьбе искалеченной родными девочки из Ингушетии

Состояние восьмилетней ингушской девочки, которой ампутировали руку после избиения родной тётей, постепенно улучшается. Ручка, где была рана после операции, уже зажила.
Она весёлая девочка, собирается в школу, — рассказала адвокат девочки Елена Мисалова.
По словам защитницы, у Аиши Ажиговой осталась психологическая травма. Она впадает в истерику, когда слышит имена своих обидчиков, ей страшно, что её могут снова к ним вернуть. Кроме того, для хорошего будущего девочку сейчас необходимо отдать в коррекционную школу и разработать для нее специальную программу, а также решить множество социальных вопросов, считает Мисалова.
Сейчас ребёнок живет со своей мамой-инвалидом, которая воспитывает ещё четверых детей. Семья живет в основном на пенсию женщины и Аиши.
Как
Следующее заседание пройдёт 30 июля.
Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Родственники систематически издевались над ребёнком, сажали на раскалённую плиту, подвешивали, били и лишали еды. Девочку перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Врачи приняли решение об ампутации предплечья правой руки.
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