Адвокат рассказала, как получить компенсацию за залитую квартиру Адвокат Леонова: для получения компенсации за залитую квартиру нужно установить виновника

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Гражданин, чью квартиру затопило, имеет право получить возмещение в полном объеме за причиненный ущерб от лица, причинившего этот вред, рассказала в разговоре с NEWS.ru адвокат Валерия Леонова. Она пояснила, что для этого необходимо установить причину аварии, виновное лицо и оценить ущерб.

Согласно действующему законодательству, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Для этого необходимо установить причину аварии, виновное лицо и оценить ущерб, — сказала Леонова.

По словам юриста, в сложных ситуациях дать оценку ущербу и выявить причину случившегося поможет строительная экспертиза и независимая оценка, по результатам которых можно попробовать урегулировать данный вопрос в досудебном порядке. В крайнем случае, как отметила адвокат, можно подать в суд иск о компенсации материального ущерба.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что за утечку или разглашение личных данных можно получить компенсацию. Для этого нужно составить иск к оператору персональных данных о возмещении убытков или компенсации морального вреда. Такие судебные процессы, по словам Виноградова, непростые, поскольку в первом случае нужно будет доказать связь убытков, которые требуется возместить, с фактом разглашения личных данных.