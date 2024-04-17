Адвокат рассказал о судьбе объявленной в розыск феминистки Маршенкуловой Адвокат Жорин заявил, что шансы на экстрадицию Маршенкуловой в РФ крайне малы

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Залина Маршенкулова

Если человека вносят в базу розыска Интерпола, то судом решается вопрос о его экстрадиции, однако после начала спецоперации стало поступать много отказов, заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал дело в отношении активистки феминистического движения Залины Маршенкуловой. При этом эксперт уточнил, что не может обсуждать дела, в которых не участвует, однако может прокомментировать саму процедуру.

Если человека все-таки вносят в базу и позднее задерживают, то судом решается вопрос о его экстрадиции. Стоит отметить, что человек может обжаловать решение об объявлении его в международный розыск. Также сам национальный суд в ходе разбирательства может отказать в экстрадиции обвиняемого в Россию. После начала СВО таких отказов стало значительно больше, — объяснил Жорин.

Говоря о том, что происходит до экстрадиции, адвокат отметил, что сначала скрывающегося от следствия объявляют в розыск. Потом сторона обвинения ходатайствует о заочном аресте, и если суд принимает решение о взятии под стражу, то решается вопрос о международном розыске. После начала СВО Интерпол усложнил процедуру взаимодействия с Россией, перестав рассматривать многие дела, отметил Жорин.

Все обращения стали детально просматриваться, они выясняют, нет ли политического, религиозного или национального контекста, сексуальной подоплеки (преследования в связи с ориентацией). Если они находят подобный «подтекст», то отказывают вносить обвиняемого в международную базу розыска, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России объявили в розыск Залину Маршенкулову, которая обвиняется по статье об оправдании терроризма. Предполагается, что девушка привлекла внимание правоохранительных органов своими публикациями в Telegram.