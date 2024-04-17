Mash: феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Залина Маршенкулова

В России объявили в розыск активистку феминистического движения Залину Маршенкулову, которая обвиняется по статье об оправдании терроризма, сообщил Telegram-канал Mash. Предполагается, что девушка привлекла внимание правоохранительных органов своими публикациями в Telegram.

По данным канала, в доме в московском районе Вешняки, где активистка снимала квартиру, прошли обыски. Сосед обвиняемой заявил, что не видел ее около года, а сейчас там живет семейная пара. Уточняется, что они не знали, кто проживал в квартире до них, пока к ним не пришли следователи.

Ранее стало известно, что претензии к феминистке Маршенкуловой у правоохранительных органов появились после изучения ее постов о гибели военного корреспондента Владлена Татарского при теракте в Санкт-Петербурге. В сообщениях девушка отказалась сочувствовать смерти военкора. Она назвала происходящее беспределом и заявила, что уголовное дело было возбуждено «ни за что».

До этого юрист и правозащитник Михаил Салкин констатировал, что Залине Маршенкуловой грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона, а также лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Активистка также не сможет занимать определенные должности, если будет признана виновной.