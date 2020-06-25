Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/4fe73394-b78a-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

У устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова в ночь на 26 июня случился сердечный приступ. Адвокат артиста Эльман Пашаев в разговоре с журналистами сообщил о состоянии своего подзащитного на данный момент.

Ранее юрист замечал, что Ефремов не стал вызывать бригаду скорой помощи после сердечного приступа. По словам Пашаева, медики не ставили артисту соответствующий диагноз.

Как сказал защитник актёра, Ефремов по-прежнему находится в шоковом состоянии. Он ещё не смог прийти в себя после смертельной аварии.

И также был сердечный приступ у него. Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, а сердце, — цитирует Пашаева РИА Новости.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Машина актёра (Jeep Grand Cherokee) врезалась в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что артист на момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 12 лет.

Адвокат заявил, что Ефремов предпринимал неоднократные попытки связаться с семьёй погибшего, чтобы оказать им помощь и выплатить денежную компенсацию. Он сказал, что актёр готов «даже усыновить» детей Захарова.

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Ефремова Анна-Мария раскритиковала адвоката своего отца Эльмана Пашаева и обвинила его в некомпетентности. По её словам, юрист дважды лишался адвокатского статуса — в 2011 и 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и даче ложных показаний.