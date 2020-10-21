Адвокат о Плаксиной: пишет проклятия и льёт грязь на Успенскую

https://static.news.ru/photo/f06ca478-13d5-11eb-8622-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Адвокат Александр Бенхин рассказал о сложившейся ситуации в семье певицы Любови Успенской. Так, конфликт между артисткой и её дочерью Татьяной Плаксиной длится больше полугода.

По его словам, он не представляет интересы Успенской, однако осведомлён о происходящем в семье. В настоящее время у Плаксиной случаются обострения и выходы из этих состояний. Также существуют подозрения, что она употребляет запрещённые вещества.

Поэтому она может быть злой, клевещет на всех, льёт грязь на мать и на весь мир, — отметил Бенхин, слова которого приводит «МК».

Он также добавил, что Плаксина продолжает следить за его социальными сетями и писать проклятия.

Ранее NEWS.ru писал, что Плаксина раскритиковала в пух и прах гостей студии в эфире программы, посвящённой её проблемам. Женщину не устроили мнения «малознакомых» людей.

Плаксина связалась со студией «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы попросить помощи у журналистов. Она считает, что родители хотят от неё избавиться, для чего и поместили в психбольницу.