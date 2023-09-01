Адвокат раскрыла запрещенные в России варианты имен Адвокат Данильченко: состоящие из цифр и символов имена в России запрещены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское законодательство запрещает записывать имя, состоящее из цифр, а также буквенно-цифровых обозначений, числительных и символов, кроме знака «дефис», рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Юрист подчеркнула, что также нельзя использовать комбинации с бранными словами.

Следует еще уточнить, что прежде, чем выбирать имя, нужно помнить, что по закону запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы, — отметила Данильченко.

Она добавила, что, согласно российскому законодательству граждане РФ, а также их дети, имеют право полностью сменить имя, фамилию и отчество. Юрист подчеркнула, что с соответствующим заявлением могут обратиться не только совершеннолетние, но и не достигшие возраста 14 лет.

Она подчеркнула, что после всех процедур гражданин получает свидетельство о перемене имени и выдаются новые документы с учетом внесенных изменений.

Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что сменила имя на Ривер Ред, что переводится как Красная Река. Причины своего поступка исполнительница не назвала. Певица также поменяла имя в «шапке» своего профиля в соцсети. Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.