Адвокат раскрыла нюанс развода при начале программы ЭКО

Судьбу эмбрионов по программе ЭКО необходимо заранее оговаривать в момент заключения брака, чтобы избежать юридических и этических споров при разводе, заявила NEWS.ru адвокат Виталия Недбай. По ее словам, правовой статус эмбрионов остается неопределенным, поэтому ключевым документом становится информированное согласие, подписанное парой перед началом процедуры.

Эмбрион не вписывается в традиционные юридические категории, он не является полноценным субъектом права. Юридическим инструментом в ситуациях при разводах становится согласие, которое пара подписывает перед началом ЭКО. В этом документе могут быть указаны важные условия: что произойдет с эмбрионами в случае развода, прекращения программы или иных существенных изменений. Целесообразно еще на этапе начала репродуктивного пути обсудить возможные сценарии развития событий и закрепить обоюдную позицию в письменной форме, — пояснила Недбай.

Адвокат подчеркнула, что в российском законодательстве нет однозначного регулирования этого вопроса. Однако, по ее словам, судебная практика указывает на необходимость добровольного согласия обоих супругов.

В российском правоприменительной практике по поводу судьбы эмбрионов при разводе все неоднозначно. Например, Конституционный суд указал, что женщина может использовать эмбрионы после смерти супруга для реализации программы вспомогательных репродуктивных технологий. Главное, чтобы муж выразил на это согласие при жизни. Однако простого заявления или условия в договоре с клиникой будет недостаточно. Необходимо, чтобы оба участника программы дали информированное добровольное согласие, — резюмировала Недбай.

Ранее в США был зафиксирован уникальный медицинский случай — 26 июля на свет появился мальчик, развившийся из эмбриона, который находился в заморозке более 30 лет. Этот случай установил новый мировой рекорд в области репродуктивных технологий.