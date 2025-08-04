Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 02:20

Адвокат раскрыла нюанс развода при начале программы ЭКО

Адвокат Недбай: судьбу эмбрионов нужно оговаривать в момент заключения брака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Судьбу эмбрионов по программе ЭКО необходимо заранее оговаривать в момент заключения брака, чтобы избежать юридических и этических споров при разводе, заявила NEWS.ru адвокат Виталия Недбай. По ее словам, правовой статус эмбрионов остается неопределенным, поэтому ключевым документом становится информированное согласие, подписанное парой перед началом процедуры.

Эмбрион не вписывается в традиционные юридические категории, он не является полноценным субъектом права. Юридическим инструментом в ситуациях при разводах становится согласие, которое пара подписывает перед началом ЭКО. В этом документе могут быть указаны важные условия: что произойдет с эмбрионами в случае развода, прекращения программы или иных существенных изменений. Целесообразно еще на этапе начала репродуктивного пути обсудить возможные сценарии развития событий и закрепить обоюдную позицию в письменной форме, — пояснила Недбай.

Адвокат подчеркнула, что в российском законодательстве нет однозначного регулирования этого вопроса. Однако, по ее словам, судебная практика указывает на необходимость добровольного согласия обоих супругов.

В российском правоприменительной практике по поводу судьбы эмбрионов при разводе все неоднозначно. Например, Конституционный суд указал, что женщина может использовать эмбрионы после смерти супруга для реализации программы вспомогательных репродуктивных технологий. Главное, чтобы муж выразил на это согласие при жизни. Однако простого заявления или условия в договоре с клиникой будет недостаточно. Необходимо, чтобы оба участника программы дали информированное добровольное согласие, — резюмировала Недбай.

Ранее в США был зафиксирован уникальный медицинский случай — 26 июля на свет появился мальчик, развившийся из эмбриона, который находился в заморозке более 30 лет. Этот случай установил новый мировой рекорд в области репродуктивных технологий.

супруги
ЭКО
разводы
адвокаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.