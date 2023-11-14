Адвокат раскрыл подробности помилования организатора убийства Политковской Адвокат Михальчик: организатор убийства Политковской стал вольнонаемным военным

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сергей Хаджикурбанов

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов получил помилование после участия в специальной военной операции на Украине, сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик. Он считает, что его подзащитный, который ранее являлся оперуполномоченным РУБОП и служил в спецназе, не имеет отношения к преступлению, совершенному в октябре 2006 года.

По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской, — сообщил адвокат.

Ранее появлялась информация, что Хаджикурбанов попал в зону СВО еще в 2022 году. Свою службу начал с должности командира отделения разведки. В скором времени мужчина стал командиром батальона. Спустя полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны РФ и получил справку об освобождении от отбывания наказания. Где он сейчас и какую должность занимает, пока неизвестно.

До убийства Политковской Хаджикурбанов работал в РУБОП и специализировался на этнических преступных группировках. В 2007 году его задержали по обвинению в организации убийства журналистки. Через два года суд присяжных признал его виновным. В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Официальный срок заключения должен был закончиться в 2034 году. Сам Хаджикурбанов свою вину отрицал и утверждал, что его оговорил другой соорганизатор убийства Сергей Павлюченков.