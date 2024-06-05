Адвокат раскрыл, почему россияне редко составляют завещание Адвокат Ольшанский: россияне не оформляют завещание из суеверий

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Россияне, которые предполагают близкий печальный исход, редко составляют завещания из суеверных представлений, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. Он пояснил, что люди боятся быстрее уйти из жизни, если оформят свою последнюю волю.

Существует такая точка зрения, что, когда человек начинает думать о таких категориях, как завещание, рента, обмен лучшей недостижимости на худшую, он гневит Господа Бога и как бы говорит: «Давай закругляй мое пребывание здесь и отправляй на небеса», — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что именно поэтому не хотят составлять завещание даже те люди, которые предполагают свой близкий печальный исход, например неизлечимо больные и старые.

Ольшанский добавил, что любое завещание может быть оспорено в суде. В частности, важным фактором является, был ли человек дееспособен на момент составления этого юридического документа.

Ранее актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Артистка болела неизлечимой опухолью головного мозга — глиобластомой. Неизвестно, составила ли Заворотнюк завещание. По данным Telegram-канала SHOT, еще в 2021 году во время болезни Заворотнюк переписала свой главный актив — дом в закрытом коттеджном поселке Крекшино — на старших детей Анну и Майкла, которых она родила во втором браке от бизнесмена Стрюкова.